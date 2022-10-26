Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi isyan etti: 'Bu kadar kötü hakemler görmedim'
Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'a tepkiler devam ediyor. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından Palabıyık'ı eleştirdi.
Galatasaray’ın, Alanyaspor’la 2-2 berabere kaldığı maçtaki kararlarıyla tartışılan hakem Ali Palabıyık’a Sarı-Kırmızılı futbolcuların da tepkisi vardı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte başta Oliveira ve Torreira, hakemin Boey’e gösterdiği kırmızı kartın haksız oluşuna vurgu yaptı. Sahaya 11’de çıkan, 1 gol atıp 1 asist yapan, fileleri havalandırdığı bir pozisyon ise VAR’dan ofsayt gerekçesiyle tartışmalı şekilde iptal edilen Mauro Icardi’nin sözleri ise dikkat çekiciydi.
"BU KADAR KÖTÜ HAKEMLER GÖRMEDİM"
Arjantinli yıldızın, maç sonu takım arkadaşlarıyla yaptığı değerlendirmede hakemlerin performansıyla ilgili, “Dünyanın çok önemli liglerinde oynadım. Ancak bu kadar kötü hakemler görmedim” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kayserispor maçının 1. dakikasında da Icardi’nin çektiği şut, Hosseini’nin açık olan eline gelmiş ancak hakem ve VAR pozisyonda penaltı kararı vermemişti.
Öte yandan G.Saray yöneticisi Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk ile kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı PFDK’ye sevk edildi.
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