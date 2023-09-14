Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Yayınlanma: 14.09.2023 - 11:27

Güncelleme: 14.09.2023 - 11:31

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Teknik adam olarak yüzüm gülüyor. Bütün oyuncularım bugün antrenmana çıkıyor. Bütün oyuncularımızı en hazır halde kullanacağımız vakte doğru ilerliyoruz."

"Bu hafta bizim için çok önemli bir maç periyodu başlıyor. Samsunspor, gelişen, yeni, önemli transferler yapan bir takım."

"7 maçlık periyot bizim için başlıyor. Çok uzun bir periyot olacak. Bu 7 maçlık süreçte kadromuzun tamamlanması, oyuncularımızın gerçek performanslarını bulmaları için geçirecekleri süre, birçok oyuncumuz sezon başı kampı geçirmedi. Yavaş yavaş katılıyorlar. Bugün de Zaha takımla beraber antrenmanlara başlıyor. Hakim 2 gün önce başladı. Son transferimiz Ndombele geçen hafta geldi. 1-2 hafta içerisinde en yüksek performansına ulaşacaktır diye düşünüyorum. Milli takımdan dönecek 2 arkadaş var, Bakambu ve Davinson. Bakambu bu sabah geldi, yarın bizle çıkacak. Davinson milli takımdan dönüp İngiltere'den eşyalarını alacak ve yarın bizle beraber olacak."

"YÜKSEK TEMPOLU MAÇLARA HAZIRIZ"

"Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız. Oyuncularıma gerçekten bu anlamda çok inanan bir teknik adamım. İyi bir kadroya sahibiz. Başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Önemli kadro kurdular. Galatasaray camiasında birliktelik sağladılar. Geçen seneden başlayan şampiyonluk yolumuz, bu sezon Şampiyonlar Ligi'yle birleşti. Dolu tribünleri görüyoruz, Galatasaray taraftarının sokakta ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. Bu da bir teknik adam olarak beni sevindiriyor. Amacımız onların yüzünü daha çok güldürmek."

"Bu süreçte daha çok birlikte olmalıyız. Dışarıdan Galatasaray'ı karıştırmak için büyük bir çaba var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yalanlar, uydurmalar... Futbolcularımız, bizim için bekliyoruz. Bunlara hazırız. Göğüs gereriz. İşimiz futbol. Sadece futbola odaklanacağız. Geçen sene de aynısını yapmıştık. En doğru iş sahada cevap vermek, kazanarak yolumuza devam etmek. Aynı istekle devam edeceğiz bu sezon."

"TRANSFERDE YARIN AKŞAMA KADAR SÜRE VAR"

"Ben takımın başındayım. Erden Bey, transferde önemli mesafe kat etti. Onla beraber yöneticilerimiz de devamlı bizimle beraber. Bu süreci iyi geçirdik. Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne hazırız. Bundan sonra hem sahada hem dışarıda daha güçlü bir Galatasaray olacak."

"Transferle ilgili yarın akşama kadar bir süre var. Bu süre içerisinde genç, katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmelerimiz var. Olabilir. Olmazsa bu şekilde kapatacağız gibi düşündük."

"Oyuncularım ve benimle ilgili bir sürü haber çıkıyor. Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak birincildir, her şeyin üstünde gelir. Diğer konularda yönetimin kararına saygı duyacak ve kabul edecek bir insanım. En büyük hayalim Galatasaray teknik direktörlüğüydü, bunu da devam ettirmek istiyorum. Güçlü ve dik durmamız önemli. Ondan sonra maddiyat ikinci sırada gelir. Bizim için, hepimiz için Galatasaray'ın başarısı birinci sırada..."

"KONTRAT İKİNCİ SIRADA"

"Kontratla ilgili bir şey konuşmadık. Transfer süreci vardı. Sonra oturup konuşacağız. Kontrat ikinci sırada. Önemli olan güçlü olması, başarılı olması Galatasaray'ın. Geçen sene Galatasaray'ın yeniden şampiyon olması çok önemliydi. Çok kötü bir seneden sonra yönetim, teknik heyet, takım yenilendi ve çok güçlü bir Galatasaray ortaya çıktı. Bunu böyle devam ettirmek istiyoruz."

"Ben 11 yaşında bu sahada seçmeye girdim. Şu an 50. yaşıma giderken burada teknik direktörüm. Benden daha mutlusu olmaz. Ancak hedefim kendimi değil Galatasaray taraftarını mutlu etmek. Geri kalanları, bir şekilde içimizde hallederiz."

"Bu haftalarda bizim kadromuzu tamamlayıp ligdeki performansımızı artırmak önemli. Trabzon ve Gaziantep maçlarını domine ettik. Avrupa'daki performans bizi mutlu etmedi ama bize göre daha hazır takımlara karşı oynadık. Geçen yılın bu zamanında transferleri tamamlamıştık. Geçen sene ile bu sene arasında bakarsak, 5-6 hafta öndeyiz. Hakim Ziyech, Wilfried Zaha gibi iki önemli oyuncudan faydalanamadık, yeni yeni faydalanacağız. Kadromuzdaki oyuncuları yeni yeni kullanmaya başlıyoruz. Hem kazanarak hem Şampiyonlar Ligi'ne kalarak başladık. Çok önemli bir başarıya imza attık. Bu çizgimiz devam edecek."

"ÇOK FAZLA MAÇ VAR, HERKES OYNAYACAK"

"Oyun olarak farklı değişkenlikler olabilir, orta sahada, defansta, forvette. Birçok şey deneyeceğiz. Haftalar geçtikçe, maç içerisinde karar vereceğiz. 4 tane orta sahamız var, Kaan Ayhan'ı da orada destek olarak kullanıyoruz. Birçok oyuncumuzu farklı yerlerde kullanabiliriz. Önemli olan oyunu, şablonu oturtmak. Oyuncularımızın kalitesini sahaya doğru şekilde koyarsak şampiyonluğun en kuvvetli adayı, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmayı hedefleyen bir Galatasaray olacak."

"Çok önemli oyuncularımız var. Geçen sene birliktelik, takım ruhu önemliydi. Gelen oyuncuları içimize katacağız, Galatasaray'a alıştıracağız. Hakim, Tanguy ve Davinson için bu ilk maç çok önemli olacak. Stadyumun atmosferini de gösterirsek takım içindeki rolleri daha fazla değişecektir. Çok fazla maç var, herkes oynayacak, herkese süre vereceğiz."

"Kim oynayacak, 3'lü mü 4'lü mü oynanacak vs... Her şeye hazır olacağız. Çok geniş bir kadromuz ve çok fazla maçımız var. Tüm oyuncularımız süre alacak. İlk hedefimiz Samsunspor maçı. Sonrasına en doğru şekilde hazırlanacağız. Samsun'dan sonraki süre 4 gün. Ardından 3 gün, 6 gün aralarla maçlara çıkacağız. Bu zorlu periyotta tüm oyuncuları kullanmak istiyorum. Samsun'u düşünüyorum ama Kopenhag'a da çalışıyor, düşünüyorum."