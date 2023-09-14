Son Dakika: Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrıldı

Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan ile yoların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 11:01
Son Dakika: Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrıldı
Abone Ol google-news

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Oğulcan Çağlayan (solda)

Yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!" denildi.

SÜPER LİG'DE KALACAK

Oğulcan Çağlayan'ın, Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra Eyüpspor, Giresunspor ve Pendikspor'a kiralık olarak giden Oğulcan Çağlayan Galatasaray kariyerinde 29 maça çıkarken 4 gol ve 1 asist üretti.


Player Alanı
Oğulcan Çağlayan galatasaray transfer süper lig

İlgili Haberler

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Elif Su Eriçek'i transfer etti!

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Elif Su Eriçek'i transfer etti!
Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde rahat galip

Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde rahat galip
Wilfried Zaha'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! 'Tünelin sonunda ışık belirdi'

Wilfried Zaha'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! 'Tünelin sonunda ışık belirdi'

En Çok Okunan Haberler