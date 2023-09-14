Son Dakika: Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrıldı

Yayınlanma: 14.09.2023 - 11:01

Güncelleme: 14.09.2023 - 11:06

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Oğulcan Çağlayan (solda)

Yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!" denildi.

SÜPER LİG'DE KALACAK

Oğulcan Çağlayan'ın, Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra Eyüpspor, Giresunspor ve Pendikspor'a kiralık olarak giden Oğulcan Çağlayan Galatasaray kariyerinde 29 maça çıkarken 4 gol ve 1 asist üretti.