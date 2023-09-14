Son Dakika: Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrıldı
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan ile yoların ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Oğulcan Çağlayan (solda)
Yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!" denildi.
SÜPER LİG'DE KALACAK
Oğulcan Çağlayan'ın, Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.
Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra Eyüpspor, Giresunspor ve Pendikspor'a kiralık olarak giden Oğulcan Çağlayan Galatasaray kariyerinde 29 maça çıkarken 4 gol ve 1 asist üretti.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Televizyon kanalı kurmuştu: GYY'si belli oldu
- Büyük ödülü kazanmıştı: Parayla ne yapacağını açıkladı
- Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu
- Maden ocağında göçük!
- Ünlü ekonomistten çarpıcı akaryakıt tahmini
- Cübbeli ile Erdoğan arasında 'İmam Hatip' tartışması
- Fatih Erbakan canlı yayında adaylığını açıkladı!
- 'Tarihi bir skandala imza attı...'
- İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a mesaj
- Yılmaz Güney'in ailesinden Farah Zeynep Abdullah'a cevap