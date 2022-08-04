Galatasaray'da Olimpiu Morutan'ın yeni durağı belli oluyor!

04 Ağustos 2022 Perşembe, 14:30

Galatasaray'ın geçen sezon başında Romanya'dan 4.1 milyon Euro'ya transfer ettiği Olimpiu Morutan'ın, kiralık olarak İtalya'ya gönderildiği öne sürüldü.

KİRALAMA BEDELİ 300 BİN

Hürriyet'in haberine göre, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Serie B ekibi Pisa ile anlaşma sağlandı.

Sarı-kırmızılıların yaptığı anlaşmaya göre; Rumen futbolcu için 300 bin Euro kiralama bedeli alınacak ve oyuncunun maaşını İtalyanlar ödeyecek.

6 MİLYON EURO OPSİYON

Bununla beraber eğer Pisa, Serie A'ya yükselirse, 6 milyon Euro'ya oyuncunun bonservisini alabilecek.