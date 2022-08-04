Galatasaray’dan Fatih Terim paylaşımı!

Süper Lig ekibi Galatasaray, kulübün efsane ismi Fatih Terim’in sarı-kırmızılı formayı son giydiği karşılaşmaya ilişkin bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 11:38
Galatasaray’dan Fatih Terim paylaşımı!
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Sarı kırmızılı takım, resmi sosyal medya hesabından, kulüp efsanesi Fatih Terim'in formayı terlettiği son tarih olan 4 Ağustos 1985 yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Galatasaray, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Galatasaraylı Fatih Terim, futbolculuk kariyerini sonlandırdı. (04.08.1985)”

Galatasaray’ın Fatih Terim paylaşımı şu şekilde:


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