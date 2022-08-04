Galatasaray’dan Fatih Terim paylaşımı!

04 Ağustos 2022 Perşembe, 11:38

Sarı kırmızılı takım, resmi sosyal medya hesabından, kulüp efsanesi Fatih Terim'in formayı terlettiği son tarih olan 4 Ağustos 1985 yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Galatasaray, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Galatasaraylı Fatih Terim, futbolculuk kariyerini sonlandırdı. (04.08.1985)”

Galatasaray’ın Fatih Terim paylaşımı şu şekilde: