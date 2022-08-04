Galatasaray’dan Fatih Terim paylaşımı!
Süper Lig ekibi Galatasaray, kulübün efsane ismi Fatih Terim’in sarı-kırmızılı formayı son giydiği karşılaşmaya ilişkin bir paylaşım yaptı.
Sarı kırmızılı takım, resmi sosyal medya hesabından, kulüp efsanesi Fatih Terim'in formayı terlettiği son tarih olan 4 Ağustos 1985 yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.
Galatasaray, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Galatasaraylı Fatih Terim, futbolculuk kariyerini sonlandırdı. (04.08.1985)”
Galatasaray’ın Fatih Terim paylaşımı şu şekilde:
Tarihte Bugün | Galatasaraylı @fatihterim, futbolculuk kariyerini sonlandırdı. (04.08.1985) pic.twitter.com/jh71jul0Kx— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 4, 2022
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