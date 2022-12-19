Galatasaray'da Oliveira ve Emre Taşdemir takımla çalıştı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ankara Keçiörengücü ile 22 Aralık Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. ergio Oliveira ve Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla çalıştı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla tamamlandı.
Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla çalışırken, tedavileri devam eden Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Mathias Ross kendileri için yapılan özel program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
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