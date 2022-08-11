Galatasaray'da Omar Elabdellaoui ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui ile yollar ayrılacak. Norveçli sağ bek yeni sezon planlamasında yer almıyor.
Galatasaray, 2020 yazında kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui ile yolları ayıracak. Habertürk'ün haberine göre, teknik direktör Okan Buruk, sağ bekte Leo Dubois ve Sacha Boey'i düşünüyor.
1 yıl daha sözleşmesi bulunan Norveçli oyuncuya alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi gündemde.
2021'e girerken yeni yıl kutlamaları sırasında havai fişek kazası sonrası gözlerinden operasyon geçiren 30 yaşındaki oyuncu, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Geçen sezonun ikinci yarısında sahalarda dönen Omar Elabdellaoui, eski formunu yakalayamadı.
GALATASARAY'DA YAPRAK DÖKÜMÜ
Şu an kadrosunda 15 yabancı oyuncusu olan Galatasaray'da ayrıca Cicaldau'nun da satılması gündemde. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu başta Sampdoria olmak üzere bazı İtalyan takımlarının transfer listesinde yer alıyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Ömer Bayram, Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir'i de kadroda düşünmüyor.
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