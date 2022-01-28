Galatasaray'da Omar Elabdellaoui sahalara geri döndü
Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, Tuzlaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasıyla sahalara geri döndü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Cimbom, milli arada Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
OMAR GERİ DÖNDÜ
Sarı-kırmızılılarda Omar Elabdellaoui yeniden sahalara döndü. Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Norveçli futbolcu uzun tedavinin ardından çalışmalara başlamıştı.
Görme kaybı yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, en son 26 Aralık 2020'de Süper Lig’deki Trabzonspor maçında oynamıştı.
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