İtalyan basınından Vedat Muriqi iddiası: Real Mallorca'ya kiralandı
Lazio, istenen performansı sergileyemeyen Vedat Muriqi ile yollarını ayırıyor. İtalyan basını, golcü oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek istemesine rağmen Real Mallorca'ya kiralandığını duyurdu.
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İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Kosovalı golcü, La Liga ekibi Mallorca'ya kiralandı. Çizme basını, Vedat'ın Fenerbahçe'ye geri dönmeyi istediğini ancak sarı-lacivertlilerin Lazio'nun talep ettiği ücreti karşılayamadığı için transferin gerçekleşmediğini yazdı.
Haberde, Vedat'ın performansından memnun olmayan Lazio'nun da bunun ardından gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve en iyi şartları sunan Mallorca ile anlaştığı vurgulandı.
İspanyol gazetesi AS, transfer girişimini doğruladı ve Kosovalı golcünün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacağının altını çizdi. AS Mallorca'nın satın alma opsiyonundaki ücreti düşürmek istediğini de yazdı.
TARİHİN EN KÖTÜ TRANSFERİ
Calciomercato ise Vedat'ın Lazio tarihinin en başarısız transferlerinden biri olduğuna vurgu yaparken, "Bu transfer kulüp tarihindeki en pahalı 10 transfer arasında yer alıyor. Ancak 49 maçta forvet sadece 2 gol attı ve Lazio tarihindeki en utanç verici transferler sıralamasında liderlerden biri." yorumunu yaptı.
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