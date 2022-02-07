Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıktı

07 Şubat 2022 Pazartesi, 16:39

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı.

Bir yıldır sahalardan uzak olan Norveçli sağ bek bir süre önce takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

Galatasaray sakatlığı bulunan Mbaye Diagne'nin sözleşmesini geçici fesih yoluyla sonlandırırken yabancı boşluğunu Omar Elabdellaoui ile doldurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpte Omar'a lisans çıkarılmasının ardından yabancı sayısı yeniden 14'e yükseldi.