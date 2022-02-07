Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıktı
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedilmesinden sonra Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarıldı.
Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı.
Bir yıldır sahalardan uzak olan Norveçli sağ bek bir süre önce takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.
Galatasaray sakatlığı bulunan Mbaye Diagne'nin sözleşmesini geçici fesih yoluyla sonlandırırken yabancı boşluğunu Omar Elabdellaoui ile doldurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpte Omar'a lisans çıkarılmasının ardından yabancı sayısı yeniden 14'e yükseldi.
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