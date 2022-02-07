Son Dakika: Furkan Akar yarı finalde
Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda kısa mesafe sürat pateninde milli sporcumuz Furkan Akar, birinci oldu ve yarı finale yükseldi.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan milli sporcu Furkan Akar, yarı finale yükseldi.
Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan, beşli çeyrek final müsabakasında 1.25.490'lık derecesiyle ilk sırada yer alarak yarı finale kaldı.
Üçüncü seride yarışan ve müsabakaya dış kulvarda başlayan Furkan, önündeki 3 sporcunun birbirlerine takılarak düşmesi ve ilk sıradaki sporcunun ceza puanı alması sonucu yarışı birinci bitirdi.
Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.
Furkan Akar'ın katılmaya hak kazandığı yarı final yarışı bugün yapılacak.
İlgili Haberler
- Sinan Gümüş, Antalyaspor'a geri dönüyor
- Fenerbahçe'nin kupada yarın konuğu Kayserispor
- Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica ile yollar ayrıldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- NATO'dan Erdoğan'a teşekkür
- Evde yapılan kozmetik uygulamalara karşı uyarı
- Abdullah Gül'den Erdoğan'a telefon
- KVKK'den Yemeksepeti'ne ödül gibi ceza
- Macaristan'da göçmenlerin ülkeye girişi engelledi
- Stratonikeia keşifleri Türk dönemine de ışık tutuyor
- Geçici valinin sözleri yeniden gündemde!
- 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'ndan ilk fragman
- BOTAŞ'tan kesintilere ilişkin açıklama
- Niğde'de işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var