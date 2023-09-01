Galatasaray'da orta sahaya yeni aday: Pierre-Emile Hojbjerg

Galatasaray'ın Tottenham forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg'i kiralamak istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 14:24
Galatasaray'da orta sahaya yeni aday: Pierre-Emile Hojbjerg
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Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı. 

Daily Mail'in haberine göre; Galatasaray, Tottenham forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg için kiralama teklifinde bulundu.

28 yaşındaki Danimarkalı oyuncu için sarı-kırmızılılar, Fulham ve Atletico Madrid ile yarışıyor.

Hojbjerg, 22/23 sezonunda Premier League'de toplamda 35 maçta 4 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti.


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