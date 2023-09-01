Galatasaray'da orta sahaya yeni aday: Pierre-Emile Hojbjerg

Yayınlanma: 01.09.2023 - 14:24

Güncelleme: 01.09.2023 - 14:24

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail'in haberine göre; Galatasaray, Tottenham forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg için kiralama teklifinde bulundu.

28 yaşındaki Danimarkalı oyuncu için sarı-kırmızılılar, Fulham ve Atletico Madrid ile yarışıyor.

Hojbjerg, 22/23 sezonunda Premier League'de toplamda 35 maçta 4 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti.