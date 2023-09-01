Sevilla'dan Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'a teklif

Yayınlanma: 01.09.2023 - 11:33

Güncelleme: 01.09.2023 - 11:33

Avrupa'da transferin son gününde Galatasaray'a Victor Nelsson için teklif geldiği ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların Danimarkalı savunma oyuncu Victor Nelsson'un transferi için Sevilla, Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Daha önce Galatasaray'dan Marcao'yu transfer eden Sevilla, bu kez 24 yaşındaki Nelsson için resmi teklifini iletti.

GALATASARAY TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Sevilla, Galatasaray'a Victor Nelsson'u kiralamak için teklif yaptı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim bu teklifi geri çevirdi.

Öte yandan haberin devamında Sevilla'nın transferin son gününde bir kez daha Galatasaray'a teklif yapabileceği vurgulanırken, sarı-kırmızılıların bu ayrılığa izin verme ihtimalinin olmadığı belirtildi.

Galatasaray savunmasının önemli ismi Victor Nelsson, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 7 resmi maçta da 90 dakika görev yaptı.