Galatasaray'da Osame Sahraoui sesleri!
Norveç basını, Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Valerenga'da forma giyen Osame Sahraoui ile ilgilendiğini yazdı.
Galatasaray, transferin son günlerinde hücum hattına takviye için harekete geçerken, Norveç'ten sürpriz bir iddia geldi.
Norveç'ten TV'2'nin haberine göre, sarı-kırmızılılar, sol kanatta forma giyen Osame Sahraoui için Valerenga'nın kapısını çaldı.
2 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Galatasaray, 21 yaşındaki Norveçli futbolcu için 2 milyon Euro'dan biraz daha fazla bir bonservisi taksitler halinde ödemeyi teklif etti. Ancak daha iyi bir teklif bekleyen ve geleceği yönelik maddeler de isteyen Norveç ekibi bu teklifi kabul etmedi.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Sol kanadın yanı sıra, sağ kanat ve 10 numarada da forma giyebilen Sahraoui'nin Valerenga ile 31 Aralık 2023'te sona eriyor.
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