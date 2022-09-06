Sergio Oliveira'dan taraftara mesaj: Galatasaray taraftarı kükrüyor!
Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Sergio Oliveira, maç sonrası sosyal medyadan taraftara seslendi.
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, Gaziantep FK'yi 2-1 yendikleri maçın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
İşte Sergio Oliveira'nın mesajı:
"Kazanmak gibi güzel bir duygu yok ama zaferin tadı, evinizdeyse daha güzel, hatta tüm ikinci yarıyı 10 kişi oynamışken çok daha güzel. Bu stadyum, bu taraftarlar, bu kükreme... Eşsiz ve direkt yüreğinize dokunuyor. Çok mutluyuz. Ailemize bu galibiyeti kazandırdığımız için mutluyuz. Ancak, daha çok çalışmamız ve odaklanmamız gerektiğinin farkındayız."
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