Galatasaray'da rota Karagümrük

05 Kasım 2021 Cuma, 11:18

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü maçında evinde Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Sofiane Feghouli'nin golüyle öne geçen sarı kırmızılılar, Kamano'nun golüne engel olamayınca sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Galibiyeti kaçıran taraf olan sarı-kırmızılılar bir yandan da yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 8'e çıkardı. En yakın takipçisi Lazio ile arasında 3 puan bulanan Galatasaray, kalan iki maçta büyük hatalar yapmadığı takdirde gruptan çıkacak.

Avrupa'dan kafasını yeniden Süper Lig'e çeviren sarı-kırmızılılar dün geceden itibaren Fatih Karagümrük maçını düşünmeye başladı. Zorlu mücadelenin hazırlıklarına hız kesmeden başlayan teknik heyet, milli araya galibiyetle girmek istiyor.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ocak ayında birkaç dokunuş yapmak istediklerinin mesajını verirken, yönetim ve Florya tarafı koordineli bir şekilde transfer çalışmalarına başladı. Ligde şampiyonluğun yanı sıra Avrupa'da da hedef yükselten Galatasaray, yapılacak takviyelerle yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.



