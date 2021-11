Fenerbahçe Avrupa’da soluk aldı, gözler ligde!

05 Kasım 2021 Cuma, 11:12

Royal Antwerp’i 3-0 yenen Fenerbahçe, gruptaki ilk puanını alarak yarıştan kopmadığını gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde Royal Antwerp, Fenerbahçe’yi konuk etti. Bosuil Stadyumu’ndaki karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 5’e yükseltti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 9’uncu dakikada Mert Hakan, 16’ncı dakikada Meyer ve 29’uncu dakikada Berisha kaydetti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini de almış oldu. Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde geride kalan 12 maçın ardından dün kötü gidişata dur diyen Fenerbahçe, kalesinde gol görmedi. Üstün performans sergileyen sarı-lacivertli futbolcular seyir zevki yüksek bir mücadele ortaya koydu.

BERISHA BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe’de 29’uncu dakikada kaydedilen golün sahibi Mergim Berisha, beğeni topladı. Sarı-lacivertli ekipte yaşanan sakatlıklar sonrası teknik ekibin tek seçeneği haline gelen Berisha, Antwerp mücadelesine 11’de başladı. Sezon başından itibaren performansı tartışılan Berisha, 16’ncı dakikada Meyer’in golüne asist yaparak katkısını sundu. 29’uncu dakikada ise Mert Hakan’ın pasında topla buluşan Berisha, bu kez sahneye kendisi çıktı. Alman futbolcu, kaydettiği muhteşem golle beğenileri topladı.

Sarı-lacivertli ekibin Alman futbolcusu Max Meyer, Antwerp karşılaşmasında golle tanıştı. Fenerbahçe’nin transfer döneminde kadrosuna kattığı Max Meyer, Antwerp maçında takımının 2’nci kendisinin ise sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Alman futbolcu, Süper Lig’de 19 Eylül’de Başakşehir ile oynanan karşılaşmadan sonra ilk kez 11’de görev aldı.

Fenerbahçe’de sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, uzun bir aranın ardından 11’e döndü. Antwerp maçının 9’uncu dakikasında İrfan Can, Mert Hakan’ın fileleri havalandırdığı golün asistini yaptı. Mücadele boyunca gösterdiği performansla tam not alan İrfan Can, 65 dakika sahada yer aldı. Antwerp karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Mert Hakan Yandaş da performansı ile göz doldurdu. Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Mert Hakan, mücadelede kaldığı süre boyunca elinden gelenin fazlasını sahaya yansıttı. 29’uncu dakikada Berisha’nın golüne asist katkısı sunan Mert Hakan, 65 dakika görev aldı.

Fenerbahçe, Avrupa’da aldığı galibiyetin ardından yüzünü Süper Lig’e döndü. Pazar günü evinde konuk edeceği Kayserispor maçına odaklanan Fenerbahçe’de teknik direktör Pereira, formda olan oyuncularını fazla yormak istemedi. Mücadelede performansından memnun olduğu İrfan Can ile Mert Hakan’ı pazar günkü karşılaşmayı düşünerek 65 dakika oynatan Pereira, bir süre oyuncularına durumu açıkladı.