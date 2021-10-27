Galatasaray'da Sacha Boey sakatlığı ile ilgili açıklamada bulundu

27 Ekim 2021 Çarşamba, 21:35

Galatasaray'da Marsilya ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan sağ beki Sacha Boey, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

"GALATASARAY'IN RENKLERİNİ SAVUNMAMI ENGELLİYOR"

En kısa sürede sahalara dönmek istediğini belirten Boey, paylaşımında, "Sevgili taraftarlar, sizlere şu anki durumumu ve sahadaki eksikliğimi anlatmak için yazıyorum... Bildiğiniz gibi sakatlığım, takımda olmamı ve Galatasaray'ın renklerini gururla savunmamı engelliyor. Benim için kolay bir zaman değil ama bu durumdan da bir tecrübe ediniyorum. Mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her gün çok çalışıyorum. Aklımda tek bir hedef var; hepinizin önünde sahalara geri dönmek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Fransa'nın Rennes kulübünden gelen 2000 doğumlu futbolcu Boey, Galatasaray forması ile 7 maça çıkarken bir de gol kaydetti.