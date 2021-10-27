Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2021 Çarşamba, 17:19
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek eşlik etti.

OLYMPIACOS GERGİNLİĞİNDE DESTEĞİNİ İLETMİŞTİ

Galatasaray Futbol Takımı, temmuz ayında Olympiakos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı aldığında Kılıçdaroğlu, başkan Burak Elmas'ı arayarak tavırlarını desteklediğini belirtmişti.


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