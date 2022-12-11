Galatasaray'da sakat oyuncuların durumu belli oldu

11 Aralık 2022 Pazar, 13:14

Sarı-kırmızılı takımın resmi televizyonu GS TV'de, Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce'nin sakat oyuncular ile ilgili sözleri aktarıldı. Sarı-kırmızılılarda sakat oyuncuların son durumu belli oldu.

Kulüp doktoru Yener İnce, sakat oyuncular ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Kulüp televizyonundan aktarılan bilgiye göre, sakatlığı bulunan Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman'ın durumlarının daha iyi olduğu ve birkaç gün içinde takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

TEDAVİLER YOĞUN TEMPODA SÜRÜYOR

Icardi'nin tedavi sürecinin iki aşamalı olacağı aktarılmıştı. İlk aşaması, kendini daha rahat hissedeceği Arajntin'de olacak. Daha sonra sarı-kırmızılı takım İstanbul'a döndüğünde Arjantinli oyuncu Florya'ya gelecek ve tedavisinin ikinci aşaması İstanbul'da sürdürülecek.

Sergio Oliveira'nın tedavisi yoğun tempoda sürüyor. Yener İnce yaptığı açıklamada, "Oliveira günde 8 saat bazen de oyuncunun kendi isteğiyle 12 saate kadar uzanan bir tedavi süreci var" dedi. Portekizli oyuncunun bir an önce takıma katılabilmek adına yoğun tempoda elinden geleni yaptığı aktarıldı.

FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞECEK

Galatasaray'da Yunus Akgün, lige yetiştirilmeye çalışılıyor. Yener İnce'ye göre başarılı oyuncunun dönüşü 1 Ocak olarak öngörülüyor.

Bu futbolcular arasında en geç dönebilecek kişi Mathias Ross. Kulüp doktoru Yener İnce, genç oyuncunun yırtık söz konusu olduğu için en az 1 ay daha tedavi göreceğini belirtti. Ama verilen tedaviye beklenenden çok iyi yanıt verdiği de ifade edildi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyuncuların 8 Ocak Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmesi bekleniyor.