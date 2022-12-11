Galatasaray'da Victor Nelsson'dan transfer yanıtı
Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından Galatasaray kampına katıldı. Nelsson, Katar ve Galatasaray'a ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nelsson, "Odağım Galatasaray şu anda. Transfere odaklı değilim, enerjimi vermiyorum transfer tarafına" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da Dünya Kupası'nın ardından takıma geri dönen Victor Nelsson, Antalya'daki kampa katıldı ve basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.
Dünya Kupası hakkında görüşlerini aktaran Nelsson, olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Nelsson'un açıklamaları şu şekilde:
"Danimarka için istediğimiz seviyeye çıkamadık. Gruptan çıkmayı düşünüyorduk. Fransa'ya karşı bir maça daha çıktım. İyi de oynadığımı düşünüyorum. Sonuç olarak gruptan çıkamadığımız için bir hayal kırıklığı var."
"Fransa maçından sonra bazı oyuncularla konuşma fırsatı yakaladım. Beni tebrik ettiler. Takımıma da başarılar dilediler."
NELSSON'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
"Performansım daha çok takımla ilgili. Marcao'nun gitmesi veya Abdülkerim'in gelmesi önemli değil. Çok iyi bir takımımız var. Ve arkadaşlarımız bize çok yardımcı oluyor. Özellikle Torreira defanstaki oyunculara çok yardımcı oluyor."
"Odağım Galatasaray şu anda. Transfere odaklı değilim, enerjimi vermiyorum transfer tarafına. Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum."
"Gerçekten yetenekli oyuncular var. Mete ve Emin onlardan bazıları. Hepsi gelişime açık arkadaşlar. Bazen dil problemi olsa da kendilerine yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum."
"TAKIM OLARAK DAHA İYİ SAVUNMA YAPIYORUZ"
"Diğer takımların ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi maçlarımızı kazanmak için uğraşacağız. Daha fazla deneyimli oyuncu olduğu için bu sene farklı bir Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Daha az gol yiyoruz. Genel olarak deneyimli oyuncuların önemi büyük."
"İyi bir oyuncu. Hem takım arkadaşları hem de taraftar mutludur bizimle olduğu için. Önemli ve kaliteli bir oyuncu."
Bu sezon daha az gol yemeleri hakkında Nelsson, "Takım olarak daha iyi bir savunma yaptığımız içindir bu. Marcao'nun yerine Abdülkerim'in gelmesi değil, takım olarak daha iyi bir savunma yaptığımız için" ifadelerini kullandı.
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