Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'dan Galatasaray'a müjde
Süper Lig ekibi Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın sahalara tahmin edilenden daha erken döneceği kaydedildi.
Galatasaray’da ayak bileğinden sakatlanan Oliveira’nın beklenenden önce sahalara döneceği öğrenildi.
Portekizli futbolcunun 1.5 ay formasından uzak kalacağı öngörülüyordu. Ancak Oliveira’nın tedaviye olumlu yanıt verdiği yaptığı bireysel çalışmalarla da dönüş süresinin kısalacağı kaydedildi.
Tecrübeli oyuncunun, 16 haftadaki Sivasspor karşılaşmasına kadar hazır hale geleceği ve 8 Ocak’taki F.Bahçe derbisinde de oynayabileceği bildirildi.
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