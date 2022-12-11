Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'dan Galatasaray'a müjde

11 Aralık 2022 Pazar, 11:22

Galatasaray’da ayak bileğinden sakatlanan Oliveira’nın beklenenden önce sahalara döneceği öğrenildi.

Portekizli futbolcunun 1.5 ay formasından uzak kalacağı öngörülüyordu. Ancak Oliveira’nın tedaviye olumlu yanıt verdiği yaptığı bireysel çalışmalarla da dönüş süresinin kısalacağı kaydedildi.

Tecrübeli oyuncunun, 16 haftadaki Sivasspor karşılaşmasına kadar hazır hale geleceği ve 8 Ocak’taki F.Bahçe derbisinde de oynayabileceği bildirildi.