Galatasaray'da sakatlık: Oyuna devam edemedi!
Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da Eren Elmalı sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı, Bekir Böke ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından sakatlık yaşadı.
Bir süre kendisini deneyen ve oyuna devam eden milli futbolcu, daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Galatasaray'da sakatlanan Eren Elmalı yerine 25. dakikada Ismail Jakobs oyuna dahil oldu.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Eren Elmalı'nın durumu ve bu maçta oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Etiketler: #Eren Elmalı #galatasaray #sakatlık
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