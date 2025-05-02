Galatasaray için Jan Oblak açıklaması
İspanya'nın en çok okunan spor gazetesi AS'ın futbol haberleri şef editörü Jorge Garcia, Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğuna dair haberlere konu olan Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Jan Oblak hakkında önemli bilgiler verdi.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Garcia, ''Oblak, Julian Alvarez ile bu sezon Atletico'nun en önemli iki oyuncusundan bir tanesi. Bu sezon gerçekten çok büyük bir iş çıkardı. Takımın değişmez parçası. Atletico'nun onu yerine bir kaleci almak gibi planı yok. Üstelik yedek kaleci Musso ayrılıyor. Kiralık olarak oynuyordu. Atalanta'ya dönecek oradan da Udinese'ye gidebilir. Doğrusu Bu koşullarda Oblak'ın Atletico'dan ayrılma olasılığını mümkün görmüyorum. Jan Oblak Atletico'da yılda 10 milyon Euro net maaş alıyor. Buna yakın ya da biraz üstünde ücreti, takımın en eski oyuncular Koke ve Griezmann alıyor'' dedi.
XABİ, ARDA GÜLER İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Real Madrid'in Carlo Ancelotti'yle yollarını ayırıp, Xabi Alonso'yu takımın başına getirme olasılığını çok yüksek olduğunu ifade eden Jorge Garcia, "Arda Güler için Alonso'nun gelmesi yeni bir başlangıç olur. Bence süre aldığı maçlarda çok iyi oynadı, ama Ancelotti yönetiminde istediği oranda süre alamıyor. Bu durumdan duyduğu memnuniyetsizlik su götürmez bir gerçek. Taraftar da Arda'ya az süre verilmesine itiraz etti. Alonso, onun yeteneklerine güveniyor. Alonso'nun gelmesi, Arda Güler'in Real Madrid'te daha fazla süre alması anlamına gelir" şeklinde konuştu.
Spor Haberleri
- Galatasaray için Jan Oblak açıklaması
- Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Lopez kazandı!
- Atletico Madrid'den Antony hamlesi!
- CEV Şampiyonlar Ligi basın toplantısı düzenlendi!
- Arda Güler için tarihi fırsat!
- Piatek'in yeni takımı belli oluyor!
- Beşiktaş BOA'da Aziz Akkaya dönemi sona erdi
- Galatasaray'da dev maç öncesi Osimhen tehlikesi!
- Paris Saint-Germain'de Dembele umudu!
- Monaco'da 4 futbolcuya kapı gözüktü!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Göreceksiniz, dayanamayacaklar'
- Konya'da CHP'ye silahlı saldırı!
- CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talebi!
- Saldırganla ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı!
- Yandaş gazeteci Pazarcı'dan çirkin ifadeler
- Daire başkanı yargıdan şikâyetçi
- Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararı kaldırıldı
- 'Büyük günah, masum gösterilemez'
- Miras davasında karar çıktı!
- Ünlü ekonomistten altın yatırımcılarına uyarı!