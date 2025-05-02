Galatasaray için Jan Oblak açıklaması

Yayınlanma: 02.05.2025 - 17:51

Güncelleme: 02.05.2025 - 17:51

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Garcia, ''Oblak, Julian Alvarez ile bu sezon Atletico'nun en önemli iki oyuncusundan bir tanesi. Bu sezon gerçekten çok büyük bir iş çıkardı. Takımın değişmez parçası. Atletico'nun onu yerine bir kaleci almak gibi planı yok. Üstelik yedek kaleci Musso ayrılıyor. Kiralık olarak oynuyordu. Atalanta'ya dönecek oradan da Udinese'ye gidebilir. Doğrusu Bu koşullarda Oblak'ın Atletico'dan ayrılma olasılığını mümkün görmüyorum. Jan Oblak Atletico'da yılda 10 milyon Euro net maaş alıyor. Buna yakın ya da biraz üstünde ücreti, takımın en eski oyuncular Koke ve Griezmann alıyor'' dedi.

XABİ, ARDA GÜLER İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Real Madrid'in Carlo Ancelotti'yle yollarını ayırıp, Xabi Alonso'yu takımın başına getirme olasılığını çok yüksek olduğunu ifade eden Jorge Garcia, "Arda Güler için Alonso'nun gelmesi yeni bir başlangıç olur. Bence süre aldığı maçlarda çok iyi oynadı, ama Ancelotti yönetiminde istediği oranda süre alamıyor. Bu durumdan duyduğu memnuniyetsizlik su götürmez bir gerçek. Taraftar da Arda'ya az süre verilmesine itiraz etti. Alonso, onun yeteneklerine güveniyor. Alonso'nun gelmesi, Arda Güler'in Real Madrid'te daha fazla süre alması anlamına gelir" şeklinde konuştu.