Galatasaray'da savunma duvar ördü: Abdülkerim - Nelsson farkı!
Süper Lig'in lideri Galatasaray, üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988'den bu yana en az gol yediği sezonu geçiriyor.
Galatasaray, bu sezon savunma performansıyla ön plana çıkıyor.
Okan Buruk’un öğrencileri, 30 maçta kalesinde 20 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiğiyle diğer ekiplerin önünde zirvede yer aldı. Cim-Bom, 11 mücadelede birer, 3 maçta ikişer ve 1 karşılaşmada 3 gol yedi. Galatasaray, ligde oynadığı 30 maçın 15’inde kalesini gole kapattı. Aslan ligde üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988’den bu yana en az gol yediği sezonu geçiriyor.
ABDÜLKERİM - NELSSON FARKI
Gol yenmeyen karşılaşmaların 6’sında stoper ikilisinde Abdülkerim-Nelsson yer aldı.
Davinson Sanchez ile Nelsson, 4 maçta gole izin vermedi. Abdülkerim ve Davinson Sanchez iki maçta kaleyi gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan’ın; Sanchez, Nelsson ve Abdülkerim ile partner olduğu 3 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı.
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