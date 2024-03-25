Galatasaray'da savunma duvar ördü: Abdülkerim - Nelsson farkı!

Yayınlanma: 25.03.2024 - 08:29

Güncelleme: 25.03.2024 - 08:29

Galatasaray, bu sezon savunma performansıyla ön plana çıkıyor.

Okan Buruk’un öğrencileri, 30 maçta kalesinde 20 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiğiyle diğer ekiplerin önünde zirvede yer aldı. Cim-Bom, 11 mücadelede birer, 3 maçta ikişer ve 1 karşılaşmada 3 gol yedi. Galatasaray, ligde oynadığı 30 maçın 15’inde kalesini gole kapattı. Aslan ligde üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988’den bu yana en az gol yediği sezonu geçiriyor.

ABDÜLKERİM - NELSSON FARKI

Gol yenmeyen karşılaşmaların 6’sında stoper ikilisinde Abdülkerim-Nelsson yer aldı.

Davinson Sanchez ile Nelsson, 4 maçta gole izin vermedi. Abdülkerim ve Davinson Sanchez iki maçta kaleyi gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan’ın; Sanchez, Nelsson ve Abdülkerim ile partner olduğu 3 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı.