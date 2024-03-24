ONVO Büyükçekmece, Galatasaray Ekmas'ı devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında ONVO Büyükçekmece, Galatasaray Ekmas'ı 101-96 yendi.

AA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 20:49
ONVO Büyükçekmece, Galatasaray Ekmas'ı devirdi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Ekmas ile ONVO Büyükçekmece karşılaştı. 

Karşılaşmayı ONVO Büyükçekmece 101-96 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Ekmas, 12. kez kaybetti. ONVO Büyükçekmece ise 10. galibiyetini aldı. Galatasaray Ekmas'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken, kümede kalma savaşı veren Büyükçekmece, son 4 haftada 3. galibiyetini elde etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar, Dee Bost 28, Göksenin Köksal 2, McCormack 15, Sadık Emir Kabaca 20, Walden 5, Karahan Efeoğlu 8, Halilovic 7, Prepelic 11, Rafi Ömer Oralkan

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 27, Perez 15, Leon Apaydın, Bruinsma 13, Emircan Koşut 10, Franke 20, Thomas 12, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 2

1. Periyot: 27-18

Devre: 44-43

3. Periyot: 65-67

Normal süre: 85-85

Beş faulle çıkanlar: 37.38 Bruinsma (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 44.50 Prepelic (Galatasaray Ekmas)


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