ONVO Büyükçekmece, Galatasaray Ekmas'ı devirdi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında ONVO Büyükçekmece, Galatasaray Ekmas'ı 101-96 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Ekmas ile ONVO Büyükçekmece karşılaştı.
Karşılaşmayı ONVO Büyükçekmece 101-96 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray Ekmas, 12. kez kaybetti. ONVO Büyükçekmece ise 10. galibiyetini aldı. Galatasaray Ekmas'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken, kümede kalma savaşı veren Büyükçekmece, son 4 haftada 3. galibiyetini elde etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar, Dee Bost 28, Göksenin Köksal 2, McCormack 15, Sadık Emir Kabaca 20, Walden 5, Karahan Efeoğlu 8, Halilovic 7, Prepelic 11, Rafi Ömer Oralkan
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 27, Perez 15, Leon Apaydın, Bruinsma 13, Emircan Koşut 10, Franke 20, Thomas 12, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 2
1. Periyot: 27-18
Devre: 44-43
3. Periyot: 65-67
Normal süre: 85-85
Beş faulle çıkanlar: 37.38 Bruinsma (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 44.50 Prepelic (Galatasaray Ekmas)
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