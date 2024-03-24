İtalyan basını yazdı: Galatasaraylı Victor Nelsson'a dev talip!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a İtalya Serie A kulübü Napoli'nin talip olduğu ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 15:52
İtalyan basını yazdı: Galatasaraylı Victor Nelsson'a dev talip!
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Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a talipler çıkmaya devam ediyor.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Victor Nelsson için Napoli'nin devreye girdiği iddia edildi.

AYRILMAK İSTEMİŞTİ

İtalya merkezli Tutto Mercato'da yer alan haberde, iki kulübün şimdiden pazarlıklara başladığı belirtildi.

Danimarkalı stoper sezon başında yedek kaldığı için ayrılmak istediğini açıklamış, daha sonra hırs yaparak formayı kapmıştı.

118 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'da 3'üncü sezonunu geçiren Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 118 maça çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asist üreterek skora etki etmeyi başardı. 


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