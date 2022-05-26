Galatasaray'da seçim hediyesi Isco!

26 Mayıs 2022 Perşembe, 09:57

Sonucu merakla beklenen seçim öncesinde Galatasaray'da hareketlilik giderek artıyor. İki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu bir yandan seçime yönelik hazırlıklar yaparken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Oldukça iddialı bir şekilde kolları sıvayan Özbek'in yıldız bir futbolcunun transferi için harekete geçtiği öğrenildi. Bu ismin ise 10 numara pozisyonunda oynadığı bir süredir sarı-kırmızılı kulislerde konuşuluyordu.

HEDEFTEKİ İSİM ISCO

Dursun Özbek'in hedefindeki ismin Isco Alarcon olduğu ileri sürüldü. Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve takımdan resmen ayrılan İspanyol yıldız çok önemli bir kariyere sahip.

38 KEZ MİLLİ OLDU

2013 yılında 30 milyon Euro karşılığında Malaga'dan Real Madrid'e transfer olan 30 yaşındaki Isco, 38 kez de milli takım formasını terletti ve 12 gol attı. İddialara göre Dursun Özbek, Isco'yu transfer ederek hem takıma önemli bir güç katmayı hem de camianın üzerindeki ölü toprağını atmayı hedefliyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Dursun Özbek'in ekibinde yer alan 2 ismin, Isco'nun menajeriyle temas kurarak ön görüşme yaptığı da öne sürülüyor. Real Madrid'te net 6.5 milyon Euro maaşı olan yıldız futbolcunun şu anki beklentisinin 3.5 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor. Görüşmeler seçim sonrasında hız kazanacak.

REAL MADRİD PERFORMANSI

Real Madrid'de 9 yılda tam 353 resmi maça çıkan Isco 53 gol ve 56 asistlik performans sergiledi. Son dönemde gözden düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden yıldız futbolcu bu sezon 17 resmi maçta 407 dakika görev yaptı. 2 kez de ağları havalandırdı. Isco'nun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.