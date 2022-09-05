Galatasaray'da Seferovic, formayı Gomis'e kaptırdı!

05 Eylül 2022 Pazartesi, 21:16

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde son yaptıkları Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, Nef Stadı'nda yapılan maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman ve Kazımcan Karataş görev bekledi.

Ev sahibi takımın teknik direktörü Okan Buruk, 4. haftada deplasmanda 0-0 berabere sonuçlanan Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inde görevlendirdiği ve ilk 4 haftada gol sevinci yaşayamayan Seferovic'i yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncunun yerine 4 müsabakadaki 2 golün sahibi Gomis'i başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Ömer Bayram kadroya alınmadı.

SEFEROVIC FORMAYI GOMIS'E KAPTIRDI

Galatasaray'da ilk 4 haftada tüm maçlara ilk 11'de başlayan yeni transfer Seferovic, bu kez yedek soyundu.

Sezon öncesindeki 3 hazırlık maçında attığı 2 golle taraftarları umutlandıran İsviçreli golcü, Süper Lig'deki ilk 4 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. 30 yaşındaki santrfor, bu performansıyla Okan Buruk tarafından kulübeye çekildi.

Bu sezon ilk 4 lig mücadelesinde sonradan oyuna giren ve sarı-kırmızılı ekibin attığı 2 golde imzası bulunan Gomis, Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de forma giydi.