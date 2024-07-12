Galatasaray'da Sergio Oliveira çıkmazı!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 13:21

Güncelleme: 12.07.2024 - 13:21

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyunculardan olan Sergio Oliveira ile sözleşme fesih konusunda görüşmeler devam ediyor.

Habertürk'ün haberine göre, Okan Buruk ile geçen sezon problem yaşayan ve performans olarak ilk sezonunun çok gerisinde kalan Portekizli yıldız ise sarı-kırmızılıların taleplerine olumsuz yanıt veriyor.

İki yıllık daha kontratı bulunan ve Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmayan Oliveira'yı kampa götüren Okan Buruk, oyuncunun son durumuna burada bakacak. Galatasaraylı idareciler bir yandan da Oliveira ile uzlaşma yolu arıyor.