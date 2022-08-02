Galatasaray'da sıradaki hedef Berkay Özcan! Yönetim para artı takas teklif etti...

02 Ağustos 2022 Salı, 14:16

Türk futbolcu arayışında olan Galatasaray, Süper Lig ekibi Başakşehir'le sözleşmesi bulunan genç orta saha Berkay Özcan için girişimlere başladı.

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray yönetimi, bu transfer için turuncu-lacivertlilere, takas önerisiyle birlikte bir miktar para teklif etmeyi düşünüyor.

Kısa süre içerisinde tarafların pazarlık masasına oturması bekleniyor. Başarılı futbolcu Berkay, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.

Geçen sezon Başakşehir oyun planının temel taşlarından biri olan genç futbolcu, çıktığı 36 maçta 3 gol, 1 asistlik performans gösterdi.