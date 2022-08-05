Galatasaray'da stoper harekatı: Dejan Lovren - Jerome Boateng
Süper Lig' deki ilk karşılaşmasına pazar günü Antalyaspor karşısında çıkacak olan Galatasaray'da transferler hız kesmeden devam ediyor. Arsenal'den Lucas Torreira'yı da kadrosuna katmak üzere olan sarı-kırmızılılar, stoper arayışlarını sürdürüyor.
Bu sezon Lucas Toreira ile yedinci transferini bitirmek isteyen Galatasaray, Marcao'nun ayrılığı sonrası stoper transferi için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı için Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yarışan ve başarılı stoperi kadrosuna katan Galatasaray, bir stoperle daha sözleşme imzalamayı planlıyor.
*Dejan Lovren
İKİ İSİM GÜNDEME GELDİ
Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; menajerler vasıtasıyla Galatasaray'a iki yeni stoper önerildi.
Rusya'da Zenit formasını terleten 32 yaşındaki Hırvat stoper Dejan Lovren, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer aldı. Ayrıca uzun bir dönem adı Galatasaray ile anılan Jerome Boateng de menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma önerildi. İki oyuncu da Galatasaray'a sıcak bakıyor.
*Jerome Boateng
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