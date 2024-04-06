Galatasaray'da Süper Kupa hazırlıkları tamam!

Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:20

Güncelleme: 06.04.2024 - 11:20

Yarın oynanacak Süper Kupa maçına odaklanan Galatasaray, hazırlıklarını Fenerbahçe'nin as kadrosuna göre yaptı.

Başkan Dursun Özbek de dahil tam kadro Şanlıurfa'ya gidecek olan Galatasaray, tamamen kupaya konsantre olmuş durumda.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Süper Kupa'ya özel tişörtler de hazırladı.

Haberde Galatasaraylı futbolcuların sonuca göre bu tişörtleri giyerek taraftarları turlayacağı belirtildi.

SÜPER KUPA'YA ÖZEL PANKART

Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarının da Süper Kupa paylaşımları hazırladığı ve sonuca göre bunların taraftarlarla paylaşılacağı vurgulandı.

Bu arada Galatasaray, Süper Kupa'ya özel pankart ve tişörtlerle sahaya çıkacak.

Sarı-Kırmızılılar seremonide "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" pankartıyla boy gösterecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçı yarın saat 21:30'da başlayacak.