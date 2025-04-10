Galatasaray'da Tutku Dinçer, satranç şube sorumlusu oldu

Galatasaray Kulübü, satranç şube sorumluluğu görevine Tutku Dinçer'in getirildiğini açıkladı.

Galatasaray'da Tutku Dinçer, satranç şube sorumlusu oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:27

Galatasaray Kulübü, satranç şube sorumluluğu görevine Tutku Dinçer'in getirildiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Satranç Şube Sorumlusu görevine Av. Tutku Dinçer getirilmiştir. Satranç Şube Menajeri Yakup Erturan ise şubemizdeki görevine başantrenör olarak devam edecektir." denildi.


Etiketler: #galatasaray #satranç #Tutku Dinçer
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