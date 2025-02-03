Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor: Yeni adresi belli oluyor!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:53

Güncelleme: 03.02.2025 - 09:53

Galatasaray'ın Victor Nelsson ile yolları ayırdığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılıların, Danimarkalı futbolcunun transferi için İtalya'dan Roma ile anlaşma sağladığı kaydedildi.

TRANSFER AN MESELESİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray ve Roma'nın transfer için anlaştığını ve Nelsson'un transferinin gün içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

Öte yandan Relevo'da yer alan habere göre, Roma, Nelsson'u satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak.

MAÇ KADROSUNA ALINMAMIŞTI

Nelsson, transfer görüşmeleri nedeniyle Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmemişti.

Galatasaray, 2026 yaşındaki savunma oyuncusunu 2021 yılında kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda 144 maçta süre bulan Danimarkalı savunma oyuncusu 4 gol attı ve 1 asist yaptı.