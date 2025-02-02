Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Bu ülke futbolundan gideceksiniz'
Galatasaray, Fenerbahçe'nin kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'dan, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından hakem tepkisi geldi.
Sarı-kırmızılı kulüp, MHK ve VAR hakemleri için açıklama yaptı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Bu akşam Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük!
Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün, her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar, sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler.
Onlar için yabancı VAR, futbola adalet getirmek için değil; istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var!
Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara, hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz.
Yabancı VAR'ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!"
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