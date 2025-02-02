Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a yanıt: 'Türk futboluna savaş açtılar'

Yayınlanma: 02.02.2025 - 23:08

Güncelleme: 02.02.2025 - 23:08

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.

Sarı-lacivertlilerin gollerini Edin Dzeko (2) ve En-Nesyri attı. Fenerbahçe puanını 51 yaptı ve maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini Edin Dzeko (2) ve En Nesyri attı. Fenerbahçe puanını 51 yaptı ve maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı maçın ardından şu açıklamaları yaptı:

"Futbol içerisinde birçok şey yaşanıyor. Büyük mücadele içerisinde takımlar, ellerinden gelenlerini yapıyor. Biz de bazı gerilimler yaşıyoruz. Böyle durumlarda anlıyoruz ki insan hayatından daha değerli bir şey yok. Çok çok üzgünüz."

"TARAFTARIMIZ BİR HİKAYE DAHA YAZDI"

"Taraftarımız, bir hikaye daha yazdı. Baktığınız zaman stadyumumuzdaki ses her seferinde daha çok artıyor. Fenerbahçeliler başarıya inanıyor. Bunlar çok güzel şeyler. Gerçekten insan bir kez daha gurur duyuyor. Stadyum atmosferi, 2 gol yememize rağmen taraftarın desteğini bırakmaması. Futbolcularımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Yenilden 2 golden sonra maçı sonuna kadar takip edip başarıya ulaştırmaları, inancımızı daha da artırdı. Taraftarımızın, 12. adam olması, hatta 13. adam olması... Futbolcularımızın inancın yeni bir hikaye yazması... 2 haftada 2 geri dönüş, bunlar çok güzel."

"Acımızdan bahsettim, bizim için özel bir akşam. Transferle, teknik analizle ilgili konuşmak istemiyorum."

"ÇOK BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"Bugün hakem tartışılıyor, anlamış değilim. Hakem hocalarını takip edeceğiz ama ne oldu diyorsanız, ben bir şey bulamadım. Akşam oturup seyredeceğim. Hakemin sürekli polemik olarak ortaya konmasını anlamıyorum. Bunlar adet oldu herhalde. Ortada net bir şey, katliam olur, acayip penaltı verilmez, yüzde yüz goldür iptal edilir anlarım. Ne oldu anlamış değilim. Bizim bir futbolcumuz, Fred, İngilizce kelimeden atıldı. Futbolcu kendi itiraf etti, bu lafı söyledim diye. Bizimki de, başkası da atıldı. Her takımdan atılıyor. Ayrıcalık yok burada. Futbolcu kendi yazmış. Başka ne oldu? Hayır, ben mi bir şey kaçırdım. Çok öyle bir şey görmedim. Alıştığımız bir şey. "

"TÜRK FUTBOLUNA SAVAŞ AÇTILAR"

"Çok çirkin bir açıklama ile muhatap olduk. Yıllardır Türk futbolunda ayrıcalık yaşayanların, adalet gelmesine... Adalet, hataların ve doğru kararların eşit olarak dağılmasıdır. Hatalar, yabancı VAR'dan önce eşit dağılmıyordu. Buna karşı gelmeyi anlayamıyorum. En değişik olan da, yabancı VAR'ı isteyen tarafın bu açıklamayı yapması. 'İlk biz istedik' dediniz, ben de geçen hafta 'herkes istedi, geldi' dedim. Yabancı VAR geldi, sataşıyorlar. Biz yabancı VAR üzerinden Türk futboluna savaş açtılar. Anladım da anlayamadım. Adalet istiyoruz, ayrıcalık değil. Hatalar oluyorsa da hatalar eşit dağılsın. Her seferinde anlatıyorum. Yabancı VAR'ı biz istedik diye TFF getirdi demedim ben. Karşı takım da istiyordu, biz de istiyorduk, kulüpler de istiyordu, VAR geldi dedim. Bu oyunlara gülüyorum. Olmuyor bunlar. İnşallah Türk futboluna hatalarda da adalet gelir, ayrıcalık olmaz. Yabancı VAR'ı kulüpler ortak istedi, onun üzerine geldi. Buna rakibimiz de dahil. Rakibimiz çıktığı gün 'İlk biz istedi' dedi. Tamam geldi, neyi konuşuyorsunuz!"