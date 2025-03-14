Galatasaray'da Victor Osimhen durdurulamıyor! Süper Lig'de son 15 golün 10'u...
Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 15 golün 10'u Victor Osimhen'den geldi.
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Süper Lig'i sallamaya devam ediyor.
Nijeryalı yıldız, Antalyaspor ile oynanan maçta üç kez ağları havalandırdı ve hat-trick yaptı. Osimhen, Türkiye'de ilk kez hat-trick yaptı. Yıldız futbolcu, toplamda ise 3. kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
Osimhen'in bu golleri sonrası çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 15 golün 10'u Osimhen'den geldi.
Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #Trendyol Süper Lig
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