Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı gerçekleşiyor!
Samsunspor'un Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay ile ilgilendiği iddia edildi.
Galatasaray'da Kerem Demirbay sezon sonu yolcu. Deneyimli orta saha için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım geçtiğimiz günlerde "Galatasaray'dan kimi transfer etmek istersiniz?" sorusuna "Kerem Demirbay" cevabını vermişti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Kerem Demirbay, Karadeniz ekibinin kendisine yönelik ilgisine olumsuz yanıt vermedi.
Sezon sonuna kadar durumunu değerlendirecek olan futbolcunun düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Kerem Demirbay'ın Samsunspor'a gitme kararını kesin olarak vermesi durumunda Galatasaray'da bu transfere izin verecek.
Kerem Demirbay bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maçta 909 dakika şans buldu.
31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 asistlik skor katkısı verdi.
Spor Haberleri
- Victor Osimhen için 11 futbolcudan vazgeçtiler!
- Aliağa Petkimspor, sahasında kaybetti
- Schlotterbeck, Avrupa devlerini peşine taktı
- Arjantin'e bir kötü haber daha!
- Alex De Souza’nın en yakın arkadaşı da gözaltında!
- Halkbank, Dörtlü Final'e yükseldi
- Fenerbahçe'de 52 yıllık geleneği Mourinho bitirebilir!
- Fenerbahçe'de kaleye yeni aday!
- Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor!
- A Milli Takım'ın konuğu Macaristan
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk kitlesel tepki İzmir'den geldi
- Marmaray'da 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!
- Özgür Özel'in tarihi konuşması bekleniyor
- 'Lideri yanlış yazmışlar!'
- 'İmamoğlu' eylemi yapan öğrencilere polis şiddeti!
- Yurttaşlar Saraçhane'ye gidiyor!
- Gözaltılara tepkiler çığ gibi büyüyor!
- 'İmamoğlu' operasyonuna Saray'dan ilk tepki!
- Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan yeni mesaj
- Metroda 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!