Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı gerçekleşiyor!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:34

Güncelleme: 20.03.2025 - 09:36

Galatasaray'da Kerem Demirbay sezon sonu yolcu. Deneyimli orta saha için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım geçtiğimiz günlerde "Galatasaray'dan kimi transfer etmek istersiniz?" sorusuna "Kerem Demirbay" cevabını vermişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Kerem Demirbay, Karadeniz ekibinin kendisine yönelik ilgisine olumsuz yanıt vermedi.

Sezon sonuna kadar durumunu değerlendirecek olan futbolcunun düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Kerem Demirbay'ın Samsunspor'a gitme kararını kesin olarak vermesi durumunda Galatasaray'da bu transfere izin verecek.

Kerem Demirbay bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maçta 909 dakika şans buldu.

31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 asistlik skor katkısı verdi.