Galatasaray'da yöneticilerden Okan Buruk'a veto

11 Ocak 2022 Salı, 10:17

Galatasaray camiasında şimdi herkes Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için yeni teknik direktörün kim olacağını merak ediyor.

Yönetici Işıtan Gün'ün geçtiğimiz günlerde görüşüp el sıkıştığı Domenec Torrent hazır kıta beklerken, sarı kırmızılıların diğer taraftan PSV Eindhoven'ın hocası Roger Schmidt ile görüştüğü öğrenildi. Galatasaray'ın birinci tercihi Schmidt'ti. Ancak takımı Hollanda 1. Ligi'nde lider olan Alman teknik adam, Avrupa kupalarında olmayacak bir kulüpte görev almayacağını ifade ederek olumsuz yanıt verdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Torrent ve Schmidt'le birlikte gündeme gelen Okan Buruk'a yöneticilerin çoğu şiddetle karşı çıkarken, Bülent Korkmaz'ın gelmesinin de imkansız olduğu öğrenildi.

Teklifi kabul eden Domenec Torrent için uçak bileti dahi alındığı, sarı kırmızılı yönetimden haber bekleyen İspanyol çalıştırıcının davet edilmesi durumunda hemen İstanbul'a gelebileceği öğrenildi.

60 yaşındaki Torrent, İspanya'da alt liglerde antrenör olarak çalıştıktan sonra, 2007'de Barcelona B takımında Pep Guardiola'nın yardımcısı oldu. 2018'e kadar Guardiola'nın ekibinde yer alan Torrent, daha sonra bir sezon New York City ve 4 ay Flamengo'da teknik direktörlük yaptı.