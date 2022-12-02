Galatasaray'da Yunus Akgün cephesinden sözleşme yanıtı

02 Aralık 2022 Cuma, 15:01

Yunus Akgün'ün temsilcisi Necdet Ergezen, yeni sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı.

"BEKLENTİMİZ ÇOK YÜKSEK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Yunus Akgün'e ayrı bir parantez açmıştı. Futbolcunun maddi şartlarının iyileştirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirten Buruk, "Yunus önemli. Yunus'u kendi performansına getirmek istiyoruz. Yanındaki oyuncuların performansı da çok önemli. Ben Yunus'a çok güveniyorum. Bu hazırlık kampına çok motive geldi. Beklentimiz çok yüksek" demişti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Ergezen ise, "Galatasaray ile yaptığımız sözleşme görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor. Sözleşmenin detay belirleme kısmına geçtik. Kısa süre içinde iş olumlu yönde nihayete kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

MURAT SANCAK: "İLGİMİZ YOK"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'da geleceği tartışılan ve Adana'ya geri döneceği iddia edilen Yunus Akgün olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Genç futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Sancak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Murat Sancak ayrıca o bölgeye herhangi bir transfer yapmayı düşünmediklerini ifade etti.

Murat Sancak'ın açıklaması şu şekilde:

"Bazı Haber sitelerinde Yunus Akgün'ü Adana Demirspor istedi diye haberler çıkıyor. İtibar etmeyin. Yunus Akgün, Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu. Kendisinin orada başarılı olmasını dilerim. Transfer döneminde değiliz. Şu anda o bölgeye transfer düşüncemiz yok, zamanı da değil. Ricam, kendi oyuncularımıza sahip çıkmanız."

ADANA DEMİRSPOR'DA İYİ OYNADI

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da büyük çıkış yapan futbolcu 42 maçta 9 gol, 17 asistle oynamıştı.

BU SEZON SADECE 1 ASİST

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 1'i Türkiye kupası olmak üzere 11 karşılaşmada şans buldu. Gol atamayan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun 1 asisti bulunuyor.