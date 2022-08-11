Galatasaray'da Yunus Akgün'e 13 kat zamlı yeni sözleşme

11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:58

Haris Seferovic, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Dries Mertens ve Sergio Oliveira gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, iç transferde de önemli hamlelere imza atıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, geçen sezon kiralık oynadığı Adana Demirspor’da yakaladığı çıkışı sarı-kırmızılı takımda da sürdüren Yunus Akgün’ün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

BEDELSİZ GİTMESİ ÖNLENECEK

Kontratının bitimine 1 yıl kalan Yunus’un ücretine zam yapılarak sözleşmesi 2 yıl daha uzatılacak ve 2024-25 sezonu sonuna dek kalması sağlanacak.

Yıllık 900 bin TL ile takımın en az kazanan futbolcusu olan Yunus’a tam 13.3 kat zam yapılarak ücreti 12 milyon TL’ye çıkarılacak. Yönetim böylelikle oyuncudan daha yüksek verim almayı ve bir yıl sonra bedelsiz gitmesini engellemeyi hedefliyor.