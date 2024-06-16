Galatasaray'da Zaha bekleyişi!
Premier Lig ekibi West Ham United'ın Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha ile ilgilendiği iddia edildi.
Wilfried Zaha ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Fildişi Sahilli yıldız ile ilgili transfer gelişmelerini yakından takip ediyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, West Ham United'ın transferi için 10 milyon Sterlin'i (yaklaşık 12 milyon Euro) gözden çıkardığı iddia edildi. Wilfried Zaha ile ilgili gelişmeler Galatasaray camiasında merakla izleniyor.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Büyük umutlarla alınmasına rağmen beklentileri karşılayamayan Fildişi Sahilli sol kanadı göndermek isteyen yönetim, gelecek teklifleri değerlendirecek.
Yıllık 4 milyon 350 bin Euro kazanan Zaha ise Premier Lig'e dönme seçeneğine sıcak baksa da şimdilik 3 Temmuz'da Florya'daki sezon açılışına katılacak şekilde planlama yaptı.
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