Transferde dev derbi: Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız oyuncunun peşinde!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Tottenham'ın yıldız futbolcusu Pierre-Emile Hojbjerg ile ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 10:22
Transferde dev derbi: Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız oyuncunun peşinde!
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Önceki yaz Wilfried Zaha, Tete, Fred ve Sebastian Szymanski transferlerinde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde Pierre-Emile Hojbjerg'in peşinde olduğu iddia edildi.

MOURINHO OLUMLU RAPOR VERDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, Tottenham'dan eski öğrencisi Hojbjerg için olumlu rapor verdi ve sarı-lacivertliler harekete geçti.

Portekizli hocanın rakibi Okan Buruk da 28 yaşındaki orta sahayı kadrosunda görmek istiyor. Galatasaray cephesi, orta saha transferinde Hojbjerg'i listenin üst sırasına yazdı ve hemen mali şartlarını araştırmaya başladı.

Tottenham'dan Davinson Sanchez'i transfer eden ve Ndombele'yi kiralayan sarı-kırmızılılar, iyi ilişkiler kurduğu İngiliz ekibini, Hojbjerg için ikna etmeye çalışacak.

Geçen sezon 39 maça çıkmasına rağmen toplam 1480 dakika süre alan Viking, Tottenham ile 2025 yılında bitecek sözleşmesini uzatmadı.


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