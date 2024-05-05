Galatasaray'da Ziyech ilkleri yaşadı!

Galatasaray'da, Sivasspor karşılaşmasında ilk golü atan Hakim Ziyech, Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası içinden gol attı. Faslı yıldız ayrıca ligde ilk kez iç sahada gol sevinci yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 20:01
Galatasaray'da Ziyech ilkleri yaşadı!
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Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçta 11. dakikada Hakim Ziyech ile öne geçti.

Bu dakikada Barış Alper Yılmaz'ın verdiği pasla topla buluşan Ziyech, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Faslı yıldız, bu golle birlikte Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası içinden gol attı. Ziyech ayrıca ilk kez iç sahada gol sevinci yaşadı.

Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Ziyech, oynadığı son 6 maçta 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.


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