Galatasaray'dan 10 numaraya Hakim Ziyech hamlesi
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i transfer etmek için kulübüyle anlaşma sağladığı kaydedildi.
Galatasaray, Chelsea’den ayrılacak Hakim Ziyech’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda İngiliz kulübüyle prensipte anlaşma sağladı. Galatasaray, Faslı futbolcuyu Chelsea’den bedelsiz şekilde alacak.
Hakim Ziyech
YENER İNCE LONDRA’DAYDI
Ancak sarı-kırmzılılılar, Ziyech’in geçmişte yaşadığı bazı sakatlıklar nedeniyle işini sağlama alarak hareket ediyor. Galatasaray doktoru Yener İnce, İngiltere’ye gidip tecrübeli oyuncunun girdiği ayrıntılı sağlık kontrollerini yakından takip etti. Bu kontrollerde soruna rastlanmadı.
İstanbul’a davet edilen Ziyech bir kez daha sağlık taramasına girecek. Eğer oyuncunun sağlık durumunda bir problem olmadığı tespit edilirse, Galatasaray, Ziyech’le 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Ziyech, 10 numara ve kanat pozisyonunda görev yapabiliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ev sahibi, kredi notu raporu istedi
- Temassız ödeme 60 TL'yi buldu
- Grevler 'kale'ye de sıçradı
- Soylu'dan o isme 'son dakika' cezası
- En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
- Anıtkabir'in siluetine cami!
- Altın güne yükselişle başladı
- 'Zaman daraldı...'
- Sınıf tekrarı geri geliyor!
- Galatasaray'dan Beşiktaş açıklaması!