Galatasaray'dan 10 numaraya Hakim Ziyech hamlesi

Yayınlanma: 17.08.2023 - 09:41

Güncelleme: 17.08.2023 - 09:41

Galatasaray, Chelsea’den ayrılacak Hakim Ziyech’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda İngiliz kulübüyle prensipte anlaşma sağladı. Galatasaray, Faslı futbolcuyu Chelsea’den bedelsiz şekilde alacak.

Hakim Ziyech

YENER İNCE LONDRA’DAYDI

Ancak sarı-kırmzılılılar, Ziyech’in geçmişte yaşadığı bazı sakatlıklar nedeniyle işini sağlama alarak hareket ediyor. Galatasaray doktoru Yener İnce, İngiltere’ye gidip tecrübeli oyuncunun girdiği ayrıntılı sağlık kontrollerini yakından takip etti. Bu kontrollerde soruna rastlanmadı.

İstanbul’a davet edilen Ziyech bir kez daha sağlık taramasına girecek. Eğer oyuncunun sağlık durumunda bir problem olmadığı tespit edilirse, Galatasaray, Ziyech’le 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Ziyech, 10 numara ve kanat pozisyonunda görev yapabiliyor.