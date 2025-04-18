Eski Galatasaraylı Graeme Souness canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski teknik direktörü Souness, katıldığı bir televizyon programında, hastalığından bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

Eski Galatasaraylı Graeme Souness canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 20:37

Graeme Souness, canlı röportaj sırasında acı verici sağlık durumu hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

Eski Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness, nadir görülen bir hastalık olan Epidermolizis Bülloza ile mücadele ediyor.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI 

Epidermolizis bülloza, cildin kırılgan olmasına ve kolayca kabarcıklanmasına neden olan nadir bir hastalık.

Souness, hastalığın etkilerini anlatırken gözyaşlarına hâkim olamayarak röportaja ara vermek zorunda kaldı.

İskoç teknik direktör, 95-96 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmıştı.


Etiketler: #Graeme Souness #galatasaray #Hastalık

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