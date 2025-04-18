Eski Galatasaraylı Graeme Souness canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 20:37

Güncelleme: 18.04.2025 - 20:37

Graeme Souness, canlı röportaj sırasında acı verici sağlık durumu hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

Eski Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness, nadir görülen bir hastalık olan Epidermolizis Bülloza ile mücadele ediyor.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Epidermolizis bülloza, cildin kırılgan olmasına ve kolayca kabarcıklanmasına neden olan nadir bir hastalık.

Souness, hastalığın etkilerini anlatırken gözyaşlarına hâkim olamayarak röportaja ara vermek zorunda kaldı.

İskoç teknik direktör, 95-96 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmıştı.