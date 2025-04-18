Eski Galatasaraylı Graeme Souness canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski teknik direktörü Souness, katıldığı bir televizyon programında, hastalığından bahsederken gözyaşlarını tutamadı.
Graeme Souness, canlı röportaj sırasında acı verici sağlık durumu hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu.
Eski Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness, nadir görülen bir hastalık olan Epidermolizis Bülloza ile mücadele ediyor.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Epidermolizis bülloza, cildin kırılgan olmasına ve kolayca kabarcıklanmasına neden olan nadir bir hastalık.
Souness, hastalığın etkilerini anlatırken gözyaşlarına hâkim olamayarak röportaja ara vermek zorunda kaldı.
İskoç teknik direktör, 95-96 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmıştı.
Etiketler: #Graeme Souness #galatasaray #Hastalık
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan 43 dakikada Avrupa rekoru!
- Fenerbahçe kendi evinde kazandı!
- Galatasaraylı yıldız kariyerinde bir ilki yaşadı!
- Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber!
- Anadolu Efes'e kendi evinde çelme!
- Hocası açıkladı: Milli oyuncudan müjde!
- Souness canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı!
- TFF 1. Lig ekibinde ayrılık resmen açıklandı!
- Swansea City, Hull City'yi ateş hattına attı!
- Beşiktaş'tan yasaklı ürün hakkında açıklama!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük ve Ersan Şen'in kavgası Meclis'e taşındı!
- Asırlık okula ‘çökme’ iddiası
- Kültür A.Ş Genel Müdürü Abbas'a tahliye kararı
- Türkiye'ye Eurofighter satışı veto edildi!
- Rasim Ozan Kütahyalı gazetecilere 'baskın' istemiş!
- ABD Yemeni, Husiler İsrail'i vurdu!
- İçeriden kim çıkacak?
- Özgür Özel'den 'R.O.K.' çıkışı!
- Tayyar'dan AKP'yi kızdıracak 'İmamoğlu' eleştirisi
- Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme