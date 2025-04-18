Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a kötü haber!
Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Bodrum FK'yi konuk eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Bodrum FK'yi ağırladığı maçta sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.
Barış Alper Yılmaz, maçın 31. dakikasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #galatasaray #ceza
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