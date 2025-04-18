Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Bodrum FK'yi konuk eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştü.

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 20:56

Süper Lig'de Galatasaray'ın Bodrum FK'yi ağırladığı maçta sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Barış Alper Yılmaz, maçın 31. dakikasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.


Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #galatasaray #ceza

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