Galatasaray'dan Ali Koç'a gönderme! 'Bizi bırakma!'

Yayınlanma: 02.06.2023 - 20:27

Güncelleme: 02.06.2023 - 20:27

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesi Florya'da taraftarına açık antrenman yaptı.

Karşılaşmayı çok sayıda sarı-kırmızı taraftar takip etti. Galatasaraylı tarafarlar, Florya'daki bu antrenmanda Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

Galatasaray taraftarları, antrenman sırasında, "Taraftarız biz çekeriz cefa, Ali Başkan bizi bırakma." şeklinde tezahüratta bulundu.