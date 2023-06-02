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Galatasaray'dan Ali Koç'a gönderme! 'Bizi bırakma!'

Galatasaraylı taraftarlar, Florya'daki açık antrenmanda, "Taraftarız biz çekeriz cefa, Ali Başkan bizi bırakma." şeklinde tezahüratta bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 20:27
Galatasaray'dan Ali Koç'a gönderme! 'Bizi bırakma!'
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesi Florya'da taraftarına açık antrenman yaptı.

Karşılaşmayı çok sayıda sarı-kırmızı taraftar takip etti. Galatasaraylı tarafarlar, Florya'daki bu antrenmanda Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

Galatasaray taraftarları, antrenman sırasında, "Taraftarız biz çekeriz cefa, Ali Başkan bizi bırakma." şeklinde tezahüratta bulundu.


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