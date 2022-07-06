Galatasaray'dan Anthony Nwakaeme hamlesi
Süper Lig ekibi Galatasaray, iddiaya göre, Trabzonspor ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme için temaslara başladı.
Geçen sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da, Dursun Özbek yönetimi kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar, Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldızın menajeri ile sarı-kırmızılı yönetim arasında görüşmeler sürüyor.
Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcu, bordo-mavili ekiple ücret konusunda anlaşamayınca kulüpten ayrılmıştı.
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