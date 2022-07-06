Galatasaray'dan Anthony Nwakaeme hamlesi

Süper Lig ekibi Galatasaray, iddiaya göre, Trabzonspor ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme için temaslara başladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:04
Galatasaray'dan Anthony Nwakaeme hamlesi
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Geçen sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da, Dursun Özbek yönetimi kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar, Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldızın menajeri ile sarı-kırmızılı yönetim arasında görüşmeler sürüyor.

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcu, bordo-mavili ekiple ücret konusunda anlaşamayınca kulüpten ayrılmıştı.


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