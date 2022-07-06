Galatasaray'dan Anthony Nwakaeme hamlesi

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:04

Geçen sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da, Dursun Özbek yönetimi kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar, Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldızın menajeri ile sarı-kırmızılı yönetim arasında görüşmeler sürüyor.

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcu, bordo-mavili ekiple ücret konusunda anlaşamayınca kulüpten ayrılmıştı.